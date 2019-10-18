NYT: Trump Kürtlere ihanet ederek Erdoğan’a beklenmedik bir hediye verdi

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, başyazısında ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararını ‘Kürtlere ihanet’ olarak değerlendirdi: “Bu, hem Suriyeli Kürtleri ölümcül düşmanı olarak gören (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’a, hem de (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad ve patronları Ruslar ve İranlılara verilen beklenmedik bir hediyeydi.”

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

NYT yazısında şu ifadelere yer verildi:

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Başkan Trump’ın hiçbir uzmana ya da müttefike danışmadan, hatta Kürt müttefiklerini uyarma zahmetine bile girmeden Suriye’den 1000 ABD askerini çekmesi, başkanlık sorumluluklarını yerine getirmedeki kronik beceriksizliğinin ortaya çıkardığı tehlikenin bir kanıtı.

‘Trump’ı savunanlar gerekçe oluşturmada gecikmedi’

Trump, her zaman olduğu gibi, ‘milyonlarca hayatı kurtaran muazzam bir sonuç aldığını’ iddia ederek büyük bir zafer kazandığını duyurdu. Bu sırada çok sayıda Kürt hayatını kaybederken binlercesi de evini terk etti, yığınla IŞİD’ci de geçici kamplardan kaçtı. Ancak bunlar başkan için hiçbir şey ifade etmiyor. Trump çarşamba günü bu durum için “Orası bizim sınırımız değil” dedi.

Trump’ı savunanlar da gerekçe oluşturmada gecikmedi. Onlara göre Ortadoğu korkunç diktatörlerle, çatışmalarla ve insanlık suçlarıyla dolu ve başkan da kendisinin ifadesiyle bölgedeki ‘sonu gelmeyen anlamsız savaşlardan’ ülkeyi çok daha önce çekmeliydi. Kuzey Suriye’de Amerikalılar, bölgede kendilerinin yanında savaşan Kürtler ve NATO üyesi Türkiye’nin, yani iki müttefikinin arasında kalmıştı. Eninde sonunda bu sona ermeliydi.

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Ancak bu şekilde değil.

ABD jetleri alel acele Amerikan üslerini patlatıp gitti

Bu hafta yayınlanan iki haber utanç anını gözler önüne serdi. İlki kuzey Suriye’de, alel acele terk edilen Amerikan üssünde Coca-Cola kutuları futbol toplarının arasında yürüyen bir Rus muhabirin videosuydu. İkincisi ise ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-15 jetlerinin, diğer silahlı grupların eline geçmemesi için bölgeden ayrılırken bir Amerikan cephane deposunu bombaladığı haberiyle beraber geldi.

Savaş alanından ayrılmadan önce üsleri yok etmek ABD için sıradışı bir durum değil. Afganistan ve Irak’ta da böyle yapılmıştı. Ancak bu iş normalde buldozerler ve patlayıcılarla belli bir düzen içinde yapılırdı, son dakika hava saldırılarıyla değil.

‘Trump Kürtleri ansızın sattı’

Bu ihanet acı vericiydi. Kürtler dünyanın kayıp milleti, toprakları beş Ortadoğu ülkesine dağılmış durumda ve kendilerine ‘başkalarının işine karışan tehlikeli insanlar’ muamelesi yapılıyor. ABD’yi bir koruyucu olarak görmüşlerdi. Irak’taki Kürtler Amerika’nın müttefikiydi, Suriye’dekiler ise IŞİD’le savaştı. Ancak bir anda, Erdoğan’ın bir telefonuyla Trump Kürtleri ansızın sattı. Bu hareket hem Suriyeli Kürtleri ölümcül düşmanı olarak gören Erdoğan’a, hem de Esad ve patronları Ruslar ve İranlılara verilen beklenmedik bir hediyeydi.

‘Cumhuriyetçilerin desteği iç rahatlatıcı oldu’

Birçok Cumhuriyetçi yasa koyucunun da Trump’ın Kürtlere ihanetinden dehşete düşüp bu ihaneti kınayan tasarının Temsilciler Meclisi’nde 354’e karşı 60 oyla kabul edilmesinde rol oynaması iç rahatlatıcı oldu. Bir oylama tarihi belirlenmiş olmasa da, Senato kendi yasa tasarısını hazırlıyor. Trump’ı Türkiye’nin Suriye işgaline yeşil ışık yaktığı için çok sert eleştiren senatör Lindsey Graham da perşembe günü geri adım attı ve ‘bu dönüm noktasından devam edilmesi için’ başkanla beraber çalışacağını söyledi.

Ankara’da hasar tespit çalışması ise Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’e kaldı. Perşembe günü yapılan ve beş saat süren toplantının sonunda Pence, Erdoğan’ın beş günlük bir ateşkese ikna olduğunu açıkladı. Ancak Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hemen bunun üstüne bir açıklama yaparak bunun bir ateşkes değil, ‘harekata kısa bir ara’ olduğunu söyledi ve ekledi: “İstediğimizi aldık.” Rusya ve İran gibi.