NYT: Trump geri adım atarak Suriye’nin doğusunda 200 asker bırakabilir

ABD merkezli New York Times, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeden çekilme sözü vermesine rağmen Suriye’nin doğusunda 200 civarında asker bırakmayı öngören planı onaylayabileceğini yazdı.

Fotoğraf: Reuters

New York Times’ın Pentagon’dan üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, planın iki amacı var: IŞİD’le mücadeleye devam edebilmek ve Suriye’deki petrol bölgelerinin Rusya’nın ve Suriye hükümetinin eline geçmesini engellemek.

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Aralık ayında Trump, Suriye’deki 2 bin civarındaki ABD askerinin bir an evvel geri çekilmesine karar verildiğini açıklamıştı. Fakat kısa bir süre planı değiştiren Trump, bu kararı esneterek askerlerin bölgeden belirli bir süreç içinde kademeli olarak geri çekileceğini söylemişti.

Trump’ın geçen hafta açıkladığı Suriye’nin kuzeyindeki 1000 civarında askeri geri çekme planı ABD Temsilciler Meclisi’nde ezici çoğunlukla kınanmıştı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper söz konusu askerlerin Irak’ın batısına gönderileceğini duyurmuştu.

Eğer ABD başkanı bölgede asker bırakma kararını onaylarsa ikinci kez asker çekme konusunda geri adım atmış olacak.

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ABD’nin Suriye’nin El Tanf bölgesinde halen 125 civarında askeri var. Pentagon bu askerlerin geri çekilmeyeceğini bildirmişti.