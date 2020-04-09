NYT: Maske kullanımında doğru bilinen yanlışlar

Yeni tip corona virüsü nedeniyle alınan önlemler dünya genelinde sıkılaştırılırken, tıbbi maskeler ise hayatımızın bir parçası haline geldi. The New York Times’tan Tara Parker, maske kullanımında yapılan yanlışları bir bir sıraladı.

Çizim: New York Times (ELENİ KALORKOTİ)

Maske kullanımına alışmak için biraz zaman gerekiyor. Tıbbi maskelerin büyük oranda koruma sağlaması için doğru kullanmak oldukça önemli. Bu nedenle yaygın kullanım hatalarından kaçınmak gerekiyor.

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Maske kullanmanın zorunlu hale gelmesiyle birlikte farklı malzemelerle üretilen birbirinden farklı maskeler piyasaya çıktı. Örneğin, Türkiye’de piyasada en çok tercih edilen siyah renkli ve nano teknoloji ile üretildiği söylenen maskelerin kullanımının bir fayda sağlamadığı uzmanlar tarafından açıklanmıştı.

Maske kullanımına ilişkin açıklamalarda bulunan Wake Forest Baptist Tıp Merkezi Anesteziyoloji uzmanı Dr. Scott Segal, maske kullanmaya alışmanın biraz zaman aldığını, insanların havasız kaldıkları düşüncesiyle maskelerini doğru şekilde kullanmadıklarını belirtti.

Yale Üniversitesi’ne bağlı Jackson Küresel İlişkiler Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olan Shan Soe-Lin ise şunları söyledi: “Dışarı çıkarken kesinlikle maskenizi çekiştirip düşürmemelisiniz.”

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Tara Parker maske kullanırken yapılan yanlışları ve yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

Bunları yapmayın:

Maskeyi burnunuzun altın takmayın.

Çenenizi açıkta bırakmayın.

Maskenizin yanlarında boşluk bırakmayın.

Maskenizi sadece burnunuzun ucunu kapatacak şekilde takmayın.

Maskenizi boynunuzun altına takmayın.

Bu şekilde kullanın:

Maskenizi burnunuzun üzerine gelecek şekilde ve çenenizin altına kadar çekerek takın. Maskenin bağcıklarını veya lastiklerini kulak arkasından sıkıca geçirip, boşluk kalmayacak şekilde maskenizin yüzünüzü kapatmasını sağlayın.

Maskenizi doğru şekilde taktıktan sonra güvenli kullanım için şunları yapın:

Maskenizi takmadan önce ve sonra mutlaka ellerinizi yıkayın.

Maskenizi çıkartırken, önüne dokunmayın.

Apartman içinde maskenizi mutlaka takın. Asansör ve merdivenler enfekte alanlardır.

Maskenizi günlük olarak yıkayın ve kurulayın. Temiz ve kuru bir yerde saklayın.

Maskelerin tek başına sınırlı koruma sağlayacağı; sık el yıkama, sosyal mesafe ve maskenin doğru şekilde kullanılmasıyla etkin bir korumanın sağlanacağı uzmanlar tarafından belirtiliyor.