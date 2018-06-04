NYT: 2017’de dolar milyonerlerinin yüzde 12’si Türkiye’yi Erdoğan yüzünden terketti

ABD’nin köklü gazetelerinden New York Times’ta yayınlanan bir makalede, Türkiyeli milyonerlerin yüzde 12’sinin ülkeyi terkettiği yazıldı. Milyonerlerin ülkeyi terketmesinin iki sebebi var: “Ekonomik zorluklar ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın baskıcı politikası.”

New York Times’ta Ruchir Sharma imzalı makalede, bir ülkede ekonomi düşüşe geçtiğinde parasını ilk yurt dışına çıkaranların zenginler olduğuna dikkat çekildi. Yazıda şöyle dendi: “Zenginler, paralarıyla göç etmezler. Ancak bu gerçekleştiğinde, anlayın ki o ülkede tehlike çanları çalmaya başlamıştır.”

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Sharma, yapılan bir araştırmaya göre dünyada bir milyon dolardan fazla paraya sahip olan 15 milyon kişi olduğunu ve bunlardan 100 binin geçen yıl ülke değiştirdiğini de yazdı.

Araştırmanın Türkiye ile bölümündeyse, parasını yurt dışına çıkaran zenginlere dair net rakamlar paylaşıldı. Yazıda şöyle dendi: “2017’de Türkiye’deki milyonerlerin yüzde 12’si başka bir ülkeye yerleşti. Bu durum, Türkiye’deki ekonomik gidişatın ne kadar zor bir hale dönüştüğünün de kanıtı. Bu yılın başından itibaren de Türkler, liradan çıkarak dolar ve avro almaya devam etti ve paralarının büyük bir kısmını yurt dışına çıkardı.”

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Rapora göre Türkiye, diğer büyük ekonomilere göre milyonerlerin parasını yurt dışına en fazla çıkardığı ülke konumunda. Türkiye’yi ise Venezüela izliyor.

Makalenin devamında şu tespitlere yer verildi: “Türkiyeli milyonerlerin, hem ekonomik zorluklar, hem de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yasakçı politikaları nedeniyle ülkeden kaçtıkları görülüyor.”