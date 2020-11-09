NYT: Albayrak’ın istifası Erdoğan’ın ‘Biden hazırlığı’ olabilir

ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye bakanlığından istifa ettiğini açıklamasının, ABD’de seçimleri Demokrat aday Joe Biden’ın kazanmasından sonra, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ekonomi yönetimini yeniden ayarlamak istemesiyle’ ilgili olabileceğini yazdı.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Albayrak’ın resmi Instagram hesabındaki paylaşımda, bakanın sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği belirtilmişti. Bakanlık yetkilileri, paylaşımın Albayrak’a ait olduğunu belirtmiş, ancak cumhurbaşkanlığından resmi açıklama gelmemişti.

Reklam

Carlotta Gall imzalı haberde, ekonomide son dönemde göstergelerin iyi olmadığı, liranın da yılbaşından bu yana yabancı paralar karşısında yüzde 30’a yakın değer kaybettiği hatırlatıldı.

İstifanın arkasında büyük ölçüde ekonomideki ‘çöküşün’ rol oynadığının değerlendirildiği haberde, Albayrak’ın ayrılışının Erdoğan’ın Biden’ın seçilmesine karşı gösterdiği bir tepki de olabileceği ifade edildi.

Albayrak’ın Donald Trump yönetimindeki Beyaz Saray’la ilişkileri idare ettiği, Trump’ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner’la Whatsapp üzerinden yazışarak iletişim kurduğu belirtildi.

Reklam

Erdoğan’ın Trump ve ailesiyle kurulan bu ilişkiler sayesinde bugüne kadar ABD ile sorun yaratan Rus yapımı S-400’lerle ilgili yaptırım ihtimali ve Halkbank’ın İran’a karşı yaptırımları ihlal etmekten yargılandığı dava gibi Türk hükümetinin ‘başını ağrıtan’ bazı meselelerde ‘idare etmeyi’ başardığı kaydedildi.

Ekonominin kötü gitmesinin yanında, Trump’ın Beyaz Saray’dan ayrılışıyla beraber Albayrak’ın bu alandaki görevinin de bitmiş olabileceği değerlendirildi.

Henüz Erdoğan’ın tebrik etmediği Biden’ın bu konularda zorluk çıkarabileceğini belirten New York Times, Erdoğan’ın ABD’deki Biden dönemine daha güçlü bir ekonomi yönetimiyle girmeyi istemiş olabileceğini kaydederek, ‘yöneticilik kabiliyetleriyle’ bilinen Naci Ağbal’ın bu hafta sonu Merkez Bankası başkanlığına getirildiği, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal’ın Albayrak’ın yürüttüğü ekonomi politikalarına karşı çıktığını hatırlattı.