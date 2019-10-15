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Yaramazlara biraz batar!

NYT: ABD İncirlik’teki nükleer silahları tahliye etmeyi değerlendiriyor

ABD merkezli New York Times gazetesinin haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı’nın uzun süredir İncirlik Üssü’nde bulunan yaklaşık 50 stratejik nükleer silahı ‘Barış Pınarı Harekatı’ nedeniyle geri çekmeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

David E. Sanger’ın ‘Trump Suriye’de içgüdülerine güvendi, felaket hızla geldi’ başlıklı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘içgüdülerine güvenip Suriye’den çekilerek ABD’nin uzun süredir müttefik olduğu Kürtlere sırtını döndüğünü’ savunuldu. Dahası, ABD başkanının Suriye krizinde izlediği politikanın ülkenin beş yıldır Ortadoğu’da sürdürmeye çalıştığı ‘barış politikası’na ters düşmekle kalmayıp ABD’nin dört büyük rakibi Rusya, İran, Suriye hükümeti ve IŞİD’e zafer kazandırdığı öne sürüldü.

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‘Erdoğan İncirlik’teki silahları rehin aldı’

Bazı danışmanlarına göre ABD başkanı, 6 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon konuşması öncesinde gerekli hazırlığı yapmadı. Dolayısıyla Suriye’ye operasyon sonucunda ABD-Türkiye ittifakında ortaya çıkacak sıkıntılar, Türkiye’nin NATO ülkeleriyle yaşayacağı sorunlar ve ABD’nin olası yaptırımları konusunda Trump, Erdoğan’ı net biçimde uyarmadı.

Fotoğraf: Reuters

İki ABD’li üst düzey yetkiliden alınan bilgilere dayanan haberde ABD Dışişleri Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı’nın uzun süredir İncirlik’te bulunan yaklaşık 50 stratejik nükleer silahı tahliye etmeyi değerlendirdiği de öne sürüldü.

Fotoğraf: DHA

Yetkililerden birisi, Erdoğan’ın söz konusu silahları artık ‘rehin aldığını’ söyleyerek ABD’nin içinde bulunduğu ikileme değindi: “Silahları İncirlik’ten geri çekmek Türkiye-ABD ilişkilerini ‘fiili olarak’ sonlandırır. Tahliyeye gitmemek ise yıllar önce halledilmesi gereken bir nükleer hassasiyeti sürdürür.”

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‘Türkiye nükleer silah peşinde’

Erdoğan’ın ABD ile S-400 ve F-35 krizlerine değinirken ‘elinde nükleer silah bulunan’ ülkelere karşılık ‘Türkiye’nin elinde nükleer silah bulunmamasını kabul edemeyeceğini’ söylediği hatırlatılan haberde, Türkiye’nin açıkça nükleer silahlara yatırım yapma isteğinin olduğu vurgulandı.

Fotoğraf: DHA

Haberde ‘James Martin Silahların Yaygınlaşmasını Önleme Araştırmaları Merkezi’nden Jeffrey Lewis’in şu sözlerine yer verildi: “Tarihte ilk defa karşılaştığımız bir durum var: ABD’nin nükleer silahlarının bulunduğu bir ülke ABD güçlerine top atışı yapıyor.”

Trump’ın bu zorlu ikilemleri gözardı ettiğinin belirtildiği haberde, ABD’li Senatör ve Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi Jack Reed’in Trump’a yönelik şu sözleri de yer aldı: “Bu başkan ordumuzu, diplomatik liderleri ve ortaklarımızı böylesi fevri hareketlerle gafil avlıyor. Bu hareketler Rusya’nın ve otoriter rejimlerin işine yarıyor. Eğer başkan savaşları sonlandırma ve barışı getirme vaatlerinde ciddiyse, IŞİD’in tekrar ortaya çıkmasını engelleyecek ve Suriyeli ortaklarımıza güvenlik sağlayacak bir strateji ortaya koymalı.”

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ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırımlarının içeriği, netleşmeye başladı. Bloomberg, Trump yönetiminin Dışişleri, Savunma ve Hazine bakanlıklarının birlikte çalışarak pazar günü yaptırımlara son şeklini verdiğini bildirdi. Reuters ise Beyaz Saray’ın Türkiye’nin harekat sırasındaki insan hakları ihlalleri konusunda giderek artan baskı altına girebileceğini kaydetti.

Trump’ın yaptırımları: Yüksek çelik tarifesi, ticaret kesintisi, insan hakları ihlali gözlemi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki harekatı dolayısıyla Türkiye’ye karşı alınan yaptırım kararlarını açıkladı. Trump’ın yazılı açıklamasına göre, ilk etapta çelik tarifeleri yükseltilecek, Türkiye ile ticaret görüşmeleri derhal kesilecek. Trump, bundan sonraki adımlar için insan hakları ihlallerine bakılacağını, buna göre daha geniş mali yaptırımlar, malvarlıklarının dondurulması ve Türk yetkililerin ABD’ye girişlerinin engellenmesi gibi daha geniş çapta yaptırımların söz konusu olabileceğini belirtti.

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Kamusal alanda Tolstoy okumaya kalkanların başı derde girer mi bilemiyorum, ancak ‘savaş’ ve ‘barış’ sözcüklerinin aynı anda ‘sakıncalı’ kabul edildiği bir dönemden geçiyoruz. ‘İlginç’ diyemem, çünkü daha önce de benzeri yaşanan deneyimlerden biri bu. Sürpriz değil. Zaten ‘sürpriz’, Türkiye için uygun bir sözcük sayılmaz. Herkes olması gereken yerde, olması gerekenin yanında ve söylemesi gerekenleri, kendisinden beklenenleri dile getiriyor.

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