Nusr-Et’e New York’ta ‘gıda güvenliği’ soruşturması: Artık eldiven takacak

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

ABD’nin New York kentinde bulunan Nusr-Et restoranına şehrin sağlık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Sosyal medyadaki et kesme ve yemek hazırlama görüntüleriyle dünya çapında ünlenen kasap Nusret Gökçe’nin başı New York şehrindeki halk sağlığı yetkilileriyle derde girdi. Restoran zincirinin sahibi Gökçe’nin bu nedenle çalışırken eldiven kullanmaya başladığı görüldü.

Reklam

ABD basınında yer alan haberlere göre, New York Belediyesi Sağlık Departmanı’ndan yapılan açıklamada, Nusret’in açtığı yeni restoranda çıplak elle etlere dokunurken görüldüğü videoların ardından kendilerine çok sayıda şikayetin ulaştığı belirtildi. Şikayetleri değerlendiren yetkililer Nusr-Et restoranıyla ilgili soruşturma başlattı.

New York şehrindeki sağlık kurallarına göre, ‘tüketime hazır’ bir yemeğe çıplak elle dokunmak yasaklanırken, yemeği hazırlayan kişinin el ve kollarında mücevher veya takı bulunmaması gerekiyor. Yeni restoranla ilgili bazı sosyal medya paylaşımlarındaysa Gökçe’nin çıplak elle çalışırken, koluna da saat taktığı görülüyor.

Sağlık Departmanı’ndan yapılan açıklamada Gökçe’nin giydiği beyaz tişört ve siyah pantolonda bir sorun bulunmadığı ancak kendisinin taktığı altın saatin yasalara uygun olmayabileceği belirtildi.

Soruşturmanın ardından Gökçe’nin eldiven takmaya başladığı görüldü.

Nusr-Et restoranın birlikte çalıştığı ünlü halkla ilişkiler uzmanı Ron Torossian, Gökçe’nin eldivenli bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

New York’un Midtown bölgesindeki Block Rock binasında 18 Ocak günü açılan restoran, aşırı yüksek hesaplar ve başarılı bulunmayan yemekler nedeniyle New York’taki yemek yazarları tarafından eleştiriliyor.

Yelp sitesinde beş üzerinden 3.5 yıldız alan restoranda bir biftek 70 ila 250 dolar arasında satılırken, sosyal medya paylaşımlarına göre bazı müşterilerin ödediği hesap bin doları aştı.

ABD basınında yer alan haberlerde, Gökçe’nin daha önce Miami kentinde açtığı Nusr-Et’in, Gökçe’nin kendisi restoranda olmadığı günlerde müşteri çekemediği belirtildi.