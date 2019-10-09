Nusaybin’e düşen roket, üç kişiyi yaraladı

Suriye’nin Kamışlı kentinden Mardin’in Nusaybin ilçesine atılan roketle üç kişi yaralandı. Roketin isabet ettiği Kışla Mahallesindeki Hayat sokağında üç kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Saldırıda yaralananlar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardında ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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Cerablus’a atılan roket, iki kişinin hayatını kaybetmesine, beş kişinin yaralanmasına yol açtı

2016’daki Fırat Kalkanı Harekatı’nda Türkiye ve ÖSO birliklerine geçen Cerablus’ta, Fırat’ın doğusundan ateşlenen roketlerin yerleşim yerine düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.