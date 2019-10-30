Nusaybin’deki saldırıda yaralanan Şivan Çetin hayatını kaybetti

Suriye’nin Kamışlı kentinden, YPG’liler tarafından Mardin’in Nusaybin ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda yaralanan Şivan Çetin (30), tedavi gördüğü Diyarbakır’da hayatını kaybetti. Nusaybin’deki saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 12’ye yükseldi.

Şivan Çetin. Fotoğraf: DHA

Barış Pınar Harekatı’nın başlamasının ardından, 11 Ekim’de Suriye’nin Kamışlı kentinden Mardin’in Nusaybin’in ilçesine YPG kontrolündeki bölgelerden 300’den fazla havanlı ve roketatarlı saldırı düzenlenmişti. Bu saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda yaralanan ve Mardin’deki ilk tedavisinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alınan evli ve üç çocuk babası Şivan Çetin, bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Çetin’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mardin’in Nusaybin ilçesinde toprağa verilecek.