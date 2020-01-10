Nusaybin’de Süryani rahibine ‘terör’ tutuklaması

Mardin’in Nusaybin ilçesindeki Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer Bileçen, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Rahip Bileçen ile birlikte gözaltına alınan diğer kişiler serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Twitter @suryanilercom

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülen terör soruşturması kapsamında Süryanilerin yoğunlukla yaşadığı Üçyol köyü ve kırsal mahallelerine operasyon düzenledi. Operasyonda, adreslerinde arama yapılan Mor Yakup Kilisesi’nin rahibi Sefer Bileçen ile Üçköy Muhtarı Joseph Yar ile kimliği açıklanmayan bir şüpheli daha gözaltına alındı.

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Dört kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Rahip Bileçen tutuklanırken, diğer üç şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.