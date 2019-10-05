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Yaramazlara biraz batar!

Nusaybin’de bekçilere silahlı saldırı

Mardin’de, Nusaybin Devlet Hastanesi çevresinde görevli bekçilere, PKK’lılar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıyı düzenleyelerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Fotoğraflar: DHA

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Devlet hastanesinde nöbet tutan çarşı bekçilerine PKK’lılar silahlı saldırıda bulundu. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı. Ölen ya da yaralanın olmadığı saldırının ardından operasyon başlatan güvenlik güçleri, saldırganlara ait bir tabanca ele geçirdi.

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