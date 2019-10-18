Nusaybin ve Yüksekova belediyelerine kayyım atandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinin HDP’li belediye başkanı Semire Nergiz’in ve Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin HDP’li belediye başkanı Remziye Yaşar ve eş başkan İrfan Sarı’nın yerlerine kayyım atandı. Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar ve Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı belediye başkanı olarak görevlendirildiler.

Fotoğraf: nusaybin.bel.tr

Semire Nergiz ve belediye başkan yardımcısı Ferhat Kut, ‘PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı. Yüksekova belediyesi eş başkanları Sarı ve Yaşar da aynı suçtan tutuklandı.

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Nergiz’, Sarı ve Yaşar’ın yanısıra Hakkari Belediye Başkanı HDP’li Cihan Karaman ve Van Erciş Belediye Başkanı HDP’li Yıldız Çetin de 15 Ekim’de polisin sabaha karşı düzenlediği operasyonla gözaltına alınmıştı.

Fotoğraf: yuksekova.bel.tr

24 Temmuz’da da Mardin başsavcılığının ‘terör‘ soruşturması kapsamında, aralarında Kut ve Demokratik Bölgeler Partisi Mardin İl Eş Başkanı Leyla Bozkurt’un da bulunduğu altı kişi gözaltına alınmıştı.