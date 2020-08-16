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Yaramazlara biraz batar!

Nurullah Gür: Mevduattaki stopaj düşürülürse yatırımcıların bir kısmı dövizden TL’ye doğru kayabilir

TL’ye olan talebin artmasına yönelik olarak ilk etapta yabancı yatırımcıdan ziyade Türk yatırımcıları özendirmeye yönelik adımların atılması daha doğru olabilir. Kurun geldiği seviye TL’ye geçiş yapmak için cazip. Eğer TL mevduatlardan alınan stopajlar geçici bir süre için düşürülürse, Türk yatırımcıların bir kısmı dövizden TL’ye doğru kayabilir. Yabancı yatırımcılar konusunda ise orta ve uzun vadeli pozisyon alanları hedefleyen politikalar üretmeliyiz.

Nurullah Gür’ün yazısı

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