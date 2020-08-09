Nurullah Gür: Enflasyon ve cari açıkla ilgili verilerin sonbaharda daha iyi gelmesi muhtemel

Atılan bu adımların detaylarının anlaşılmasıyla birlikte makul yabancı yatırımcının ilgisi önümüzdeki haftalarda artabilir. Enflasyon ve cari açıkla ilgili verilerin sonbahar aylarında daha iyi gelmesi muhtemel. Bu gelişmelerin yaşanması durumunda, döviz kurlarında önümüzdeki haftalarda rahatlama yaşanabilir. Ekonomi yönetimi daha büyük kur şoklarının üstesinden gelmeyi bildi. Son yaşadığımız kur yükselişi çok anormal bir seviyede değil. Bana anormal gelen şey, ülkesinin para biriminin değer kaybetmesine sevinerek bundan siyasi çıkar sağlamaya çalışan bir kesimin varlığı.

Nurullah Gür’ün yazısı