Nurullah Gür: Enflasyon ve cari açıkla ilgili verilerin sonbaharda daha iyi gelmesi muhtemel

Atılan bu adımların detaylarının anlaşılmasıyla birlikte makul yabancı yatırımcının ilgisi önümüzdeki haftalarda artabilir. Enflasyon ve cari açıkla ilgili verilerin sonbahar aylarında daha iyi gelmesi muhtemel. Bu gelişmelerin yaşanması durumunda, döviz kurlarında önümüzdeki haftalarda rahatlama yaşanabilir. Ekonomi yönetimi daha büyük kur şoklarının üstesinden gelmeyi bildi. Son yaşadığımız kur yükselişi çok anormal bir seviyede değil. Bana anormal gelen şey, ülkesinin para biriminin değer kaybetmesine sevinerek bundan siyasi çıkar sağlamaya çalışan bir kesimin varlığı.
SON HABERLER
Toplum, yönetim, tencere, kapak…
“Şimdi ideolojilerimizi bir yana bırakalım,” ile başlayan, yazıları, konuşmaları, önerileri dinleyemiyorum, okuyamıyorum. Herhalde ‘oy verilen parti’ ile ‘ideolojiyi’ aynı şey sanmaktan kaynaklanıyor bu durum. Bir insanın her eyleminin, düşüncesinin, tercihinin, tepkisinin ‘ideolojik’ olduğunu, başka türlüsünün mümkün olmadığını kavramak gerekiyor.
Eski rektöre ‘girmediği ameliyatın parasını aldı’ soruşturması
Eski Selçuk Üniversitesi rektörü Prof. Süleyman Okudan hakkında girmediği ameliyatlardan para aldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.
Baykal, ‘İnce’nin ayrılığı’ için ‘Facia’ dedi: Tuzağa düşmeyelim
CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal, Muharrem İnce’nin CHP’den ayrılarak parti kurmamasını istedi.
Beyrut’ta son durum: Patlama sonrası kaybolan 60 kişi aranıyor
Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, başkent Beyrut’ta meydana gelen patlama 154 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bilim Kurulu üyesi: Günlük 2-3 bin vakada kısıtlamalar gelebilir
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayılarının günlük 2-3 binleri geçmesi durumunda yeni kısıtlamaların getirilebileceğini söyledi.