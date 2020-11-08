Nurullah Gür: ABD daha kontrollü bir liberalizme doğru kayıyor

Seçimi kimin kazanacağından bağımsız olarak ABD’nin bir süre daha pür liberal anlayışın uzağında politikalarla yola devam edeceğini net olarak ifade edebiliriz. ABD daha kontrollü bir liberalizme veya John Ruggie’nin deyimiyle ‘gömülü liberalizm’e doğru kayıyor. Eşitsizliklerin sosyal politikalarla törpülenmeye çalışılacağını, sanayi politikalarıyla yerli üretime daha fazla destek olunacağını ve düzenlemeler yoluyla kamunun ekonomideki ağırlığının artacağını görebiliriz. Ancak, artan kutuplaşmanın, siyaset mekanizmasının kapsayıcı ve etkin politikalar üretmesine ne derece izin vereceği bir muamma.
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