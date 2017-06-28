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‘Nuriye ve Semih ölmesin’ ilanına Alabora ve Dormen de katıldı, Alkaya bakana çıkıştı


 

Açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için iktidara çağrı yapan 111 isme tiyatrocular Mustafa Alabora ve Haldun Dormen de katıldı.

Tiyatrocu Orhan Alkaya da “Neyin altına imza attığınızın farkında mısınız?” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi: “Dikteyle imza atanlara verecek hesabım da yok.”

Mustafa Alabora, Haldun Dormen, Orhan Alkaya

KHK’yla ihraç edildikten sonra direnişe geçen ve açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmıştı. ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.

İkili, açlık grevlerinin 112’inci gününde.

Aydın, sanatçı, milletvekili ve insan hakları savunucusu 111 isim ikilinin eylemlerinin 111’inci gününde Hürriyet, Cumhuriyet, Birgün ve Evrensel gazetelerine, Nuriye ve Semih ölmesin. Çalışma hakları geri verilsin. Okullarına dönebilmeleri ve hayatlarına devam edebilmeleri için devletin gereken adımları atmasını istiyoruz. Adalet ve demokrasi bunu gerektirir” diye ilan vermiş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 111 isme “Neyin altına imza attığınızın farkında mısınız?” diye çıkışmıştı.

Tiyatrocular Haldun Dormen ve Mustafa Alabora’nın, imzacı oldukları Nuriye Gülmen’in Twitter hesabından açıklandı:

Tiyatrocu Orhan Alkaya da, Soylu’nun “Neye imza attığınızın farkında mısınız?” sözlerine, “Neye imza attığımın elbette farkındayım. Dikteyle imza atanlara verecek hesabım da yok” diyerek tepki gösterdi.

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