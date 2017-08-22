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‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartı açtığı için tutuklanan Beşiktaşlılardan ikisi serbest

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Beşiktaş ile Konyaspor arasında Samsun’da oynanan Süper Kupa finalinde ‘Nuriye Semih yaşasın’ yazılı pankart açtığı için tutuklanan ‘Beleştepe’ taraftar grubu üyesi 11 taraftardan ikisi serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Twitter

Samsun başsavcılığı, 17 taraftar hakkında ‘terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.

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Yakalama kararı çıkarılan taraftarlardan Volkan Çalışkan, 12 Ağustos’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 10’u da 16 Ağustos’ta tutuklanmıştı.

‘İki arkadaşımız serbest’

Tutuklu taraftarlardan Erkan Akbaba ve Bilal Canberk savcılığın itirazı sonucu serbest bırakıldı.

‘Beleştepe’ de tahliye kararını Twitter hesabından duyurdu:

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Kupa finalinde ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartına 10 tutuklama daha 

Nuriye Semih yaşasın’ pankartı açan taraftarlardan biri tutuklandı

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Sahaya bıçak atan taraftar serbest

Beşiktaş taraftarından ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartı

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