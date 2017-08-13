Beşiktaş ile Konyaspor arasında Samsun’da oynanan Süper Kupa maçında ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartı açan taraftarlardan biri tutuklandı.

Beşiktaş taraftar grubu ‘Beleştepe’, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için yaptıkları açlık grevinde 158 günü geride bırakan tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya destek olmak için ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartı açmıştı.

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Samsun valiliği, siyah-beyazlı taraftarlar hakkında ‘terör örgütü propagandası’ iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Lütfen bu süreçte yanımızda olun

‘Beleştepe’, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, hakkında yakalama kararı çıkarılan 17 kişiden birinin tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildiğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

“Konyaspor maçında #NuriyeSemihYaşasın dedikleri için haklarında yakalama kararı çıkartılan 17 arkadaşımızdan biri Volkan Çalışkan bugün gözaltına alınmış ve tutuklanarak Sincan cezaevine gönderilmiştir.

Vicdan yargılanamaz, insanlar ölmesin demek suç olamaz, hepimiz tek yüreğiz ve haykırıyoruz ‘kimse ölmesin, yaşasın hayat.’

Dostlıar lütfen bu süreçte yanımızda olun, birlikte ses verelim bu hukuksuzluğa…”