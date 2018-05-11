‘Nuriye-Semih yaşasın’ pankartı açan taraftarlar beraat etti

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Samsun’da geçen yıl Beşiktaş-Konyaspor maçında ‘Nuriye-Semih yaşasın’ pankartı açtıkları gerekçesiyle yargılanan 15 kişi beraat etti.

İki takım arasında 6 Ağustos 2017’de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanan Süper Kupa maçında Beşiktaşlı bazı taraftarlar ‘Nuriye-Semih yaşasın’ pankartı açmıştı.

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Pankartın fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Samsun başsavcılığı, ‘terör propagandası’ suçlamasıyla taraftarlar hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmada adı geçen 16 kişiden 11’i tutuklanmış, beşi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. İtiraz üzerine tüm tutuklular daha sonra tahliye edilmişti.

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Beraat çıktı

Samsun 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın bugün karar duruşması vardı.

Mahkeme heyeti, 16 kişiden 15’i hakkında beraat kararı verdi.

Duruşmaya katılamadığı için savunması alınamayan bir kişinin dosyası ise ayrıldı.

Gülmen ve Özakça

OHAL KHK’sıyla ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. İkili daha sonra, bir yıla yakın sürdürdükleri eylemlerinin OHAL Komisyonu’nun işe dönüş taleplerine yönelik ret kararı sonrası bitirmişti.