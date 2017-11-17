Nuriye Gülmen: Örgüt talimatı olsa bir gün aç kalmam

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Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilmesi üzerine açlık grevine başlayınca ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen, “‘Örgüt talimatıyla eylem’ diyorlar ya, 254 gündür açlık grevi yapıyorum. Talimatla, zorlamayla bir gün aç kalmam. İnsan bedenini böyle bir şey için eritmez” dedi.

Gülmen ve birlikte eyleme başladığı öğretmen Semih Özakça’nın yargılandığı davanın 4’üncü duruşması bugün Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görüldü.

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Bir önceki celsede tahliye edilen Özakça, salona tekerlekli sandalyeyle getirildi. Gülmen ise duruşmaya tedavi gördüğü hastaneden videokonferans sistemiyle (SEGBİS) canlı bağlandı.

Konuşmakta zorlandı

Konuşması sırasında zorlanan ve ses sistemindeki sorunlar nedeniyle mahkeme başkanının sözlerini tekrar etmesini istediği Gülmen’in, sözlerini unuttuğu ve cümleleri toparlamakta zorlandığı gözlendi.

Gülmen, kendisine destek olan kişi, kurum, ailesi, arkadaşları ve sivil toplum örgütlerine teşekkür ederek konuşmasına başladı. Savunmasını mahkeme huzurunda yapmak istediğini, ancak güvenlik ve sağlık koşulları bahane edilerek savunma hakkının kısıtlandığını anlatan Gülmen şöyle konuştu: “Ben bu yargılamanın başından beri söylediğim gibi sizin gözlerinize bakarak, mahkemedeki havayı hissederek savunmamı yapmak istiyorum. Güvenlik ve sağlık koşulları ayarlanabilir. Kızılay’ı abluka altına almayı bilenler güvenliğimizi çok rahat sağlayabilirler. Bunun keyfi olduğunu düşünüyorum.”

‘Bunu benim savunmam olarak düşünmeyin’

Davanın 4’üncü duruşması olmasına rağmen halen savunmasını yapamadığını ve bu yüzden tahliye edilmediğini belirten Gülmen şöyle devam etti: “Benden bugün yine savunma alamayacaksınız. Ancak ben kendimi size ifade etmek istiyorum. Neden açlık grevi yaptığımı anlatacağım ama bunu benim savunmam olarak düşünmeyin.”

İşinden atılma ve Yüksel Caddesi’ndeki eylem sürecini anlatan tutuklu akademisyen mahkeme heyetine seslenerek, “Beni tahliye ettikten sonra oraya gelip savunmamı yapacağım. Tüm iddialara cevap vereceğim” dedi.

‘İnsan bedenini böyle bir şey için eritmez’

Akademik kariyeri boyunca sorgulayıcı ve öğrencilerine örnek bir hoca olmak için uğraştığını anlatan Gülmen, “Örgüt talimatı ile eylem diyorlar ya; 254 gündür açlık grevi yapıyorum. 254 gün değil zorlamayla bir gün aç kalmam. İnsan bedenini böyle bir şey için eritmez” ifadelerini kullandı.

‘Benden muhbirlik yapmam istendi’

Gülmen KHK ile işten atıldığında kendisine ‘FETÖ’yle ilgili sorular sorulduğunu ve yönetimin kendisinden ve tüm hocalardan muhbirlik yapmasını istediğini ileri sürdü: “‘Benimle dalga mı geçiyorsunuz’ dedim. Bu bana zuldür. Ben hakkını arayan bir insanım. 9 Kasım’da beni o eylemi yapmaya götürün şey; adalet açlığıyla alakalı. Bu örgütün (FETÖ) bu hale gelmesinde AKP iktidarı baş sorumludur. Ben kendi işimi istiyorum ve aynı zamanda faşizme karşı duruyorum. Biz haklı olmazsak açlık grevi yapabilir miyiz. Bu kadar direnebilir miyiz?”

‘Beton duvarlar bile bizi duydu AKP duymadı’

Tutuklanmalarının, yaptıkları eylemin toplum tarafından destek görmesiyle alakalı olduğunu belirten Gülmen şunları söyledi: “Taleplerimizi görmezden geldiler. Bizi herkes duydu, beton duvarlar bile duydu. Ancak AKP iktidarı duymadı. Yaptığımız eyleme insanlar sahip çıktı. Bize destek oldular. Bu nedenle bize ‘terörist’ deyip ‘örgüt üyesi’ deyip savaş açtılar. Biz haklı olduğumuz için buradayız. Bütün yolları denedik. Biz gerçekten işimizi istiyoruz. Ama bu eylem amacını aştı. AKP iktidarının doğrudan savaş açtığı bir eylem oldu.”

‘Açlık grevimizi örgüte mal etmek cehalettir’

İlk olarak 9 Kasım 2016’da, toplamda 27 kez gözaltın alındığını anlatan Gülmen şöyle devam etti: “İnsanlar bizim terörist olmadığımızı biliyorlar. Yüksel direnişimiz AKP’nin KHK’larının meşruluğunu yitirmesine neden oldu. Haksız yere işten atılan insanlar buna yükse sesle itiraz edemiyorlardı. Biz bunu başardık. Eylemin 74’üncü gününde tekrar gözaltına alındık. Dosyalar birleştirildi. Terör örgütü üyesi diye tutuklandık. Açlık grevimizi örgüte mal etmek cehalettir. Bizi açlık grevine zorlayan taleplerimizdir.”

Duruşma, öğleden sonra devam edecek.