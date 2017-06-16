Nuriye Gülmen hücresini çizdi: Çok tatlı oldu bence

İhraç edildikleri işlerine dönmek için öğretmen Semih Özakça’yla başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen, cezaevinde kaldığı hücrenin resmini çizdi.

Gülmen ve Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmış, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.

Özakça’nın eşi Esra Özakça ve annesi Sultan Özakça da aynı tarihte açlık grevine başlamıştı.

İki eğitimci 100 gündür açlık grevinde.

Gülmen’in Twitter hesabından, “Nuriyemizden mektup var! Fotoğraf çektiremediği için hücresini çizmiş! Aynı gökyüzünün altından, umut ve hasretle Nuriye” ve “Nuriyenin hücresi ‘Burada siz varsınız :)’ ‘bi de buralar,şuralar,öteler hep umut :)’‘ mesajlarıyla mektubu paylaşıldı.

Nuriyemizden mektup var! Fotoğraf çektiremediği için hücresini çizmiş!

Aynı gökyüzünün altından, umut ve hasretle

Nuriye pic.twitter.com/C6iTuEodxx — Nuriye Gülmen (@NuriyeGulmen) June 16, 2017

Nuriyenin hücresi

'Burada siz varsınız :)'

'bi de buralar,şuralar,öteler hep umut :)' pic.twitter.com/DEvgk9moHN — Nuriye Gülmen (@NuriyeGulmen) June 16, 2017

Gülmen, hücresinin çiziminin altına şunları yazdı: “Burası benim yattığım hücre. Sizin için çizdim. Geçen hafta yazdığım mektupta fotoğraf meselesine son anda değinmiştim. Fotoğraf çekilmemize engel oluyorlar. Ben de fotoğraf gönderemiyorsak resim de mi çizemiyoruz dedim ve yukarıdaki şaheseri yaptım. Çok tatlı oldu bence. Eksikleri var. Kıyafet dolabını çizemedim. Bir de hücreden balkona açılan kapıyı ve pencereleri. Onun altındaki rafları. Daha çok ayrıntıları çalıştım. İşte, kalbimin içinde kimin olduğu gibi tatlı küçük ayrıntılar :)”

Gülmen’in mektubunun tamamı şöyle: