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Yaramazlara biraz batar!

Nuray Sancar: Soros müdahalesinden bahsedilecekse, AKP’nin kuruluşuna gitmek gerek

Soros’un elinin değdiği bir müdahaleden bahsedilecekse Gezi’ye değil Türkiye’de Sessiz Devrim veya Beyaz Devrim diye adlandırılan sürecin öznesi olan AKP’nin kuruluşuna gitmek gerekir. Soros’un Açık Toplum vakıflarının Türkiye uzantısının yönetim kurulunu oluşturan zatların bundan 20 yıl öncesine dayanan çabalarının serencamı internette duruyor. Orada bazılarının 2010 Anayasa Referandumu döneminde Soros artık AKP’yi desteklemediği için vakıftan nasıl ayrılmak zorunda kaldıklarını, sonra yollarına nasıl devam ettiklerini görmek de mümkün.

Soros ile AKP’nin yolu çoktan ayrıldı. Ancak bunun da çok yerli milli bir süreç olmadığının altını çizmek gerekiyor. Osman Kavala ve Anadolu Kültür operasyonunun, Soros faaliyetlerini mümkün kılan dünya halinin değişmesiyle alakası var çünkü.

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Nuray Sancar’ın yazısı

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