Nuray Sancar: Sonunda elde kalan incecik bir pamuk ipliği olacak

Kitle mobbingi yaşam tarzından, kültüre, yasadan koruyucu mekanizmalara, mülksüzleştirmeden hayatta kalma imkanlarının tasfiyesine kadar ağır bir yoksunlaştırmayla sürer. Sonunda elde kalan incecik bir pamuk ipliği olacaktır.

Öldürülürken “Yaşamak istiyorum” diye haykıran Emine Bulut ile pamuk ipliği lafını duymaktan bıkıp usanan Saadet Öğretmen her yerdedir aslında. İnsanların sadece yaşamak için olağanüstü çaba harcamak zorunda kalarak mecalsizleştirdiği hükmetme biçimi ağır bir mobbingden başka nedir ki?

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Nuray Sancar’ın yazısı