Nuray Sancar: Salgın, tek adam rejimi için fırsatlar alanı

Salgın şimdi 15 Temmuz sonrasında başlanan ve ama Kürt belediyeleri ile CHP’li büyükşehir belediyelerinin tamamı ele geçirilmediği sürece tamamlanmayacak bir tek adam rejiminin nihai sınırlarına kadar genişletilmesi için gerekenlerin de yapıldığı bir fırsatlar alanı. Bütün yetkilerin tek adamın temsil ettiği bir merkeze soğurulmasıyla, bu temsili şahsiyetin temsil şartının seçimli bir sisteme bağımlı olmasındaki paradoksun çözülmesi için en önemli siyasi hamle şimdi başladı. (…)

CHP’nin büyükşehir belediye başkanlarının topladığı yardımların bloke edilmesi, belediye başkanlarının itibarsızlaştırılması için açılan kampanyalar tek adam rejiminin vesayeti altında olmayan hiçbir adımın atılamayacağını göstermiyor sadece. Tek adam rejiminin, eksiklerini kapatmak için bir tatbikata muhtaç olduğuna da işaret ediyor.

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Nuray Sancar’ın yazısı