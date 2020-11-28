Nuray Sancar: Reform ‘hiçbir şey olmasa da bir şeyler oldu’ havasında

Erdoğan’ı ‘Yanlış anlayan’lardan ilki Bülent Arınç, ikincisi Adalet Bakanı oldu. “Bakanlıklarımız ve kurumlarımız yanında ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve iş birliği halinde; ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz” sözlerini fazlasıyla ciddiye aldılar. Ama sadece bu iki bürokrat değil, bir haftadır televizyonda saatlerce tartışarak reform torbasına Erdoğan’ın kastetmediği bir sürü iyiliği doldurmak için nefes tüketenleri de eklersek reform ‘Hiçbir şey olmasa da bir şeyler oldu’ havasında yapılmış gibi oldu sayelerinde.

(…) Tek adam rejimi reform vaadiyle bile güçlendirilebilecek bir kuruluma sahip değil. Bütün yetkileri bünyesinde toplasa da onun kendisini yetkilendiremediği tek alan olan demokrasi emir komuta zinciriyle veya hiyerarşik devlet mimarisi içinde kararnamelerle çözülebilir bir konu değil. ‘Reis gidişatın farkında en kısa sürede bunu düzeltir’cileri hayal alemindeki emir demiri kesemiyor ne yazık ki.

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Hesap verme sorumluluğunu üstünden atmış bir iktidarı, tepesine yerleştiği hiyerarşinin eteklerinde beslenen yapılar şişirebilir ancak. Tarikatlar, vakıflar, dernek statüsü verilmiş kurumlar, hayır kurumu gibi görünen ticarethaneler ve nihayet mafya gibi, artık içerilmiş yapıların üflediği nefese muhtaç bir ilişkiler silsilesi bu.

Nuray Sancar’ın yazısı