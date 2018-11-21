Nuray Sancar: Öngörüsüzlük ‘Yeni Türkiye’nin yegane kalkınma normu

Bu öngörüsüzlük, görmek istememe, hesap kitap bilmeme; yapılan bir işi tetikleyeceği sonuçlarla birlikte düşünememe durumu “Yeni Türkiye”nin yegane kalkınma normu. Bu bakımdan Çorlu’dan kalkan trenin güzergahındaki menfez, ekonomiden siyasete her şeyin simgesi olabilir.

İstanbul Havalimanını su bastığı asparagası, olmaması olmasından daha muhtemel görüldüğü için sorgusuz sualsiz doğru kabul edilebiliyorsa bu menfez kafası herkesin malumu haline geldiği içindir. Zira daha önce işçi yatakhanelerinin sular içindeki görüntüsü sendika tarafından servis edilmişti. Bitmemiş bir binanın aceleye getirilen açılışı, teknolojik dayanıklılığın, birimler arasındaki senkronizasyon dakikliğinin iğreti bir dolgulamayla, günü ancak kurtaracak kadar kotarıldığı konusunda kuşkuların olması çok normal.

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Nuray Sancar’ın yazısı