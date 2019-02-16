Nuray Sancar: Kuyruğa gir kuşa bak!

Tarladan pazara gelinceye kadar bir dizi ara aşamadan geçen “domates biber patlıcan”ın ekonomik krizin simgeleri haline gelişinin asıl nedeni aracıların yürüttüğü terör faaliyetinden değil, tarımı çökerten düzenlemelere imza atılmış olmasındandır.

Ne var ki yoksulluğu giderek derinleşen tüketicinin büyük kentlerde yaşayan kısmına, seçimlere kadar olmak kaydıyla açılan tanzim satış noktaları, bunun medyadaki “algı” tertibatı; tarımı çökerten süreçle hiç ilgili değilmiş gibi durur.

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Ne var ki yoksulluğu giderek derinleşen tüketicinin büyük kentlerde yaşayan kısmına, seçimlere kadar olmak kaydıyla açılan tanzim satış noktaları, bunun medyadaki “algı” tertibatı; tarımı çökerten süreçle hiç ilgili değilmiş gibi durur. Kuyrukta saatlerce bekleyenlerin şükrü de şaşırtıcıdır. Devletin, fiyatları artıran aracılara ayar çekmek suretiyle yoksulları koruduğu, “millet”i yalnız bırakmadığı mesajı her şeyin üstünü örtmüştür

Nuray Sancar’ın yazısı