Nuray Sancar: İktidar bir hayalden diğerine sıçrayarak çıkıyor sorumluluk alanından

Hayır, uzaya uydu gönderme konusunun gündem değiştirmekle alakası yok. Müjdelerin ve vaatlerin boyutu büyüdükçe kendi çapının da büyüyeceğini düşünen bir iktidar var karşımızda. Dolayısıyla uzay vaadi gayet işlevsel. Hayat eninde onsunda bu iri vaatleri boşa çıkarsa da iktidar bir hayalden diğerine sıçrayarak çıkıyor sorumluluk alanından. Uçtuğuna inanıyor da. Mega proje için İstanbul’u kazıyor, mavi vatanı kurtarmak adına Libya’ya müdahale ediyor, sınır ötesinde kaymakamlık kuruyor. Bunca eforun sonucu o büyük hayallerden elde kalana fit olmaktan ibaret. Tıpkı üç ay önce ‘kendi aşımızı yapıyor’ken Biontech aşısını yurtdışındaki, Türk asıllı iki bilim insanının bulmasıyla avunmak gibi. Ya da kullanılamayacağı baştan belli silahlara gözü kapalı ödenen milyonlarca doların boşa gittiği gerçeğiyle yüzleşmek ve Suriye’de koloni kurma hayallerinin sonunda sınır ötesinde ancak bir hastane, iki okul, bir kaymakamlık kurmakla yetinmek gibi. Şimdi o milyonlarda doların yatırıldığı S-400’lere ne olacağı belli değil. Yiğit, tatbikattan tatbikata tozunu alıp S-400’lerini hangarına geri yerleştiren Yunanistan’dan yapılan kuru intihale muhtaç kalmış demek ki. ABD’ye ‘bu yöntemi kabul et’ ricasında. Ama uzaya çıkacak.
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