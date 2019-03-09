Nuray Sancar: İddianame ‘Gezi’nin dününden çok geleceğiyle ilgili

Üzerinden altı yıl geçtikten sonra Gezi direnişi hakkında dava açılması, ancak şimdi yapılabiliyor olmasıyla açıklanabilir. Bunun Gezi’nin dününden çok geleceğiyle bir de Soros’un bugünkü durumuyla ilişkisi var.

İddianamenin kapsamına alınandan daha fazlası olan bir halk hareketini bizzat iktidar tarafından seçilmiş isimlerle kurulu bir ilişkiler ağına hapsetmek suretiyle itibarsızlaştırmak bir siyasi yatırım biçimi. Böylece birtakım dış güçlerle hesaplaşma başlığı altında sahnelenecek bir parodiye gereken sosyal unsurların, içinden seçildiği bir toplumsal hareket, sadece geçmişteki hali ile değil gelecekteki ihtimaliyle birlikte yargılanıyor aslında.

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Nuray Sancar’ın yazısı