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Yaramazlara biraz batar!

Nuray Sancar: Hiçbir OHAL, ölüm korkusu içindeki insanların şimdiki gibi gönüllü çekilmesini sağlayamaz

Dikkatini; yükseldi mi diye vücut ısısına, ‘biraz ağrıyor, acaba Korona mıdır’ diye boğazına, herhangi bir değişiklik var mı diye nefesine yoğunlaştırmış milyonlarca insanın sadece bedenine odaklanmasının teşvik edildiği teyakkuz halindeyiz.

Hedefi, hakları askıya alındıktan sonra toplumsal hayat içinde en küçük yeri dolduracak kadar büzüşmesi beklenen yurttaşı komutlarla, genelgelerle yönlendirmek olan bir OHAL’in de zaten başarabileceği daha fazla bir şey yok. Bedeninizdeki değişiklikleri hissettiğinizde 184’ü arayın telkinlerinin hiçbir karşılığının olmaması ellerinizi yıkayın, sosyal mesafelenin, kolonya sürün, ama ille de eve kapanın komutlarının işini kolaylaştırıyor. Hiçbir OHAL, ölüm korkusu içindeki insanların şimdi olduğu gibi, böyle gönüllü çekilmesini sağlayamaz.

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Nuray Sancar’ın yazısı

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