Nuray Sancar: Her zamanki yöntem; vaat et, beklemeye al

Türkiye ile ticari ilişkilerin geleceğini, yatırım ortamının istikrara kavuşturulması, bunun için de hukuki güvencenin oluşması şartına bağlayan AB ülkelerine, benzer bir talebi dillendiren TÜSİAD’da örgütlü büyük patronlara, içeride büyüyen adalet talebine yanıt vermek zorunda kalan iktidarın iki yıl önce yayımladığı yargı reformu belgesi, bu talepleri şimdiye kadar askıya almıştı. Bu her zamanki yöntem vaat et, beklemeye al.

“Yargı reformu belgesi… vatandaşlarımızın sisteme duydukları güveni artıracak hem de daha öngörülebilir bir yatırım ortamının oluşmasına yardımcı olacaktır” diye sunulan belgeden bu yana hiçbir değişiklik olmadı. Hayır, aslında, hak hukuk adalet bahsinde işler daha kötüye gitti. Şimdi de İnsan Hakları Eylem Planı’nın hayata geçmesi için iki yıla ihtiyaç olduğu söyleniyor. Yani 2023 seçimlerine kadar anca yetişir! Böylece, alacağını söke söke tahsil etmek gerektiğinde birlik bünyesindeki ülkelere kayyum atamak gibi antidemokratik bir hamleden kaçınmayan AB sermayesini temsil eden kurumları oyalamaya ve kendi yurttaşlarını beklentiye sokmaya peşin yatırım yapıyor iktidar.

Reklam

Nuray Sancar’ın yazısı