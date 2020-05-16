Nuray Sancar: Hem varmış hem yokmuş gibi yaşanan karantina Yeni Normal’in de normali

Mekanın bir çağrı ile açılması veya bir çağrı ile kapanabilir olması ‘Yeni Normal’in gerçeği artık. Bu yüzden ‘hemen çağrı ile’ bir açılıp bir kapanma durumuna geçen mekanları belirli bir mantık ölçüsünde kıyaslamanın yolunu kapatan kapsayıcı açıklama nöbetleşe karantina. Neyin ne kadar açılıp kapanacağı ise şimdilik Sağlık Bakanı ya da CB’nin seslenişine bakıyor. Çağrıcılar ihtiyaca ve konuya binaen değişebilir ama mevzuun ruhu baki kalır.

Peki ne için? Tabii ki ‘normal’i kendi siyasi ve sınıf çıkarlarına göre düzenlemek için! Ama bu yöntem bir yenilik değil. Karantina tecrübesi bir birikimin üzerine eklendi. Cizre’de, Silopi’de, Nusaybin’de 5 mahallenin üçünde ilan edilen sokağa çıkma yasakları sırasında denenmiş, dağınık hedefli ve ‘bir çağrıyla’ başlayan ya da askıya alınan karantina biçimi Covid-19 sayesinde genelleştirilebilme olanağı kazandı.

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Hem varmış hem yokmuş gibi yaşanan karantina salgın döneminin olduğu kadar Yeni Normal’in de normali. Sündürülerek ağır anlamı hafifletilmiş, yaş gruplarını sınıfları, zamanı tasnif eden gözenekleri bir çağrıyla açılıp kapanan bir mekanizma olarak karantina türü, güvenlik siyaseti için bir uhde aynı zamanda. Böyle bir nüfus denetim pratiğinde neyin ne zaman olacağını tarihleyen nizamnameleri ve çizelgeleri ile ‘çağrıcı’ aktör, devlet yine baş rolde.