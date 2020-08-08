Nuray Sancar: Hastalıktan korunup korunmamak kişisel çabaya bağlı değil

Bu durumda yurttaşa abanmanın anlamı da yok. Gerçek hayat görüntüleri, hastalıktan korunmak ya da korunmamak arasındaki farkın kişisel çabaya bağlı olmadığını artık her gün kanıtlıyor. Fakat devlet oralı değil. “Pandemiyle en iyi mücadele ona yakalanmamaktır” gibi özlü saptamasından, ne olursa olsun herkes bir gün bu hastalığa muhakkak yakalanacak noktasına gelme becerisini gösterebildi. Bunun sokaktaki karşılığı, hastalıktan kaçış yoksa önleme de gerek olmadığı.

Nuray Sancar’ın yazısı