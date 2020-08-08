Nuray Sancar: Hastalıktan korunup korunmamak kişisel çabaya bağlı değil

Bu durumda yurttaşa abanmanın anlamı da yok. Gerçek hayat görüntüleri, hastalıktan korunmak ya da korunmamak arasındaki farkın kişisel çabaya bağlı olmadığını artık her gün kanıtlıyor. Fakat devlet oralı değil. “Pandemiyle en iyi mücadele ona yakalanmamaktır” gibi özlü saptamasından, ne olursa olsun herkes bir gün bu hastalığa muhakkak yakalanacak noktasına gelme becerisini gösterebildi. Bunun sokaktaki karşılığı, hastalıktan kaçış yoksa önleme de gerek olmadığı.
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Profesör Ceyhan’dan bulaşmayı yüzde 97’ye kadar önleyecek beş öneri
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ‘corona’ya karşı beş aşamalı önlem önerisinde bulundu. Bunu Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle de geçtiğimiz günlerde görüştüğünü açıklayan Ceyhan, öneriler uygulandığı takdirde bir haftada bulaşmanın yüzde 97’sinin önleneceğini söyledi.
ABD’li uzman: DSG’nin petrol anlaşması Ankara’yı stratejik çıkmaza soktu
Suriye’nin kuzeyindeki Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) ABD’li bir şirketle petrol anlaşması imzalaması bölgede tansiyonu tırmandırdı. ABD’li uzman Aaron Stein, anlaşmanın Ankara’yı ‘stratejik bir çıkmaza’ soktuğunu söyledi.
CHP’li vekil: Bursa’da entübe edilmesi gereken hasta yer olmadığı için sevk edildi
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, kentte geçen gece entübe edilmesi gereken bir hastanın yer olmadığı için İstanbul’a sevk edildiğini belirtti.
‘Corona’ denetimi: 54 bin kişi karantinada
İçişleri Bakanlığı, bugün itibarıyla 32 ildeki dört belde, 37 köy, 39 mahalle ve üç mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde Covid-19 karantina tedbirleri uygulandığını açıkladı.
‘Merkez’den ‘örtülü faiz artışı’ hamlesi
Merkez Bankası likidite yönetimi çerçevesinde piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkan limitlerinin yarıya düşürüldüğünü açıkladı.