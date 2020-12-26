Nuray Sancar: Halkın hem en zayıf hem en öfkeli olduğu günlerin ne getireceği belli olmaz

Devletin her türlü olanağının akıtıldığı zümrenin ve etrafındakilerin neden bu düzenin sürmesini hayati bir mesele olarak gördüğü bu uçurumun muhtemel sonuçlarıyla ilgili. En küçük muhalif bir sesin bile tedirgin ettiği böyle bir bölüşüm düzeninden fayda sağlayanlar sahip oldukları ayrıcalıkları riske sokan hiçbir şeyi etrafta istemiyorlar. Grevler olmasın, gösteriler yapılmasın, protestolar tarihe gömülsün. Fakat millet hakikaten aç. Bir yandan ekonomik kriz diğer yandan pandemi derken halkın hem en zayıf hem en öfkeli olduğu günlerin ne getireceği pek belli olmaz. İktisadi merkezileşmenin yanı sıra siyasi merkezileşmenin bitmek bilmez tahkimatı bu yüzden yapılıyor; bunun eşlikçisi olarak şiddetin yoğunlaşmasındaki saik de bu büyük mülkiyeti korumak.

Nuray Sancar’ın yazısı