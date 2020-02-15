Nuray Sancar: Diyanet elini çek ekonomiden

Diyanet, Ramazan döneminde orucu nelerin bozduğu konusunda vatandaşı aydınlatmak dışında başka ne iş yapar da her sene bütçede en yüksek payı kapar sorusunu lütfen sormayalım; çünkü üstüne vazife olmaması gereken her konuda verdiği fetvalarla insan teninden kul yontar o. Külliye’ye vekaleten yapılan bu iş elbette masraflıdır. Devlet de kaz gelecek yerden milyonları esirgemeyeceğinden, itibardan tasarruf olmaz!

AKP iktidarının neoliberalizm ile dindar muhafazakarlığın başarılı izdivacı olduğunu yazan akademisyenleri, ki onlar artık KHK’lı, haklı çıkaracak her şeyi yapıyor Diyanet. Çok çalışıyor. Parti kadrolarının bizzat yürüttüğü, vekalet ettiği, nemalandığı sermaye birikiminin zorlu yollarında kar küreyicisi olmakla görevlendirildiği için rejimin asli kolonlarından biri durumunda.

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Nuray Sancar’ın yazısı