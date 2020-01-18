Nuray Sancar: Demirtaş’ın Devran’ı, Devran’ın protokolü

Hapishaneyi atölyeye çeviren Selahattin Demirtaş’ın üçüncü kitabı çıkarken Jülide Kural sahnede onun ikinci kitabı Devran’ı okuyordu. Tekrarı olmayan bu sahneleme, ön sıradaki izleyiciler salon dışındaki malum protokolü tedirgin etmeseydi de kendi halinde bir temsil olarak kalmayacaktı.

Çünkü memleketin şu halinde, mevzu sağından solundan çekiştirilmeye son derece müsait. Fakat işte, orada üst kat ricaline 31 Mart, 23 Haziran ve dahi 7 Haziran 2015 seçimini hatırlatan, üç kadının daha önceki buluşmasının genişletilmiş bir devamıymış hissiyatını uyandıran salon protokolü, aleni bir meydan okuma olarak göründü İçişleri Bakanı’na.

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Bakanın “Birileri o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor” diye kurduğu cümledeki birileri Kadir İnanır, Pervin Buldan, Selvi Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu, Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş’tı.

Nuray Sancar’ın yazısı