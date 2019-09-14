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Yaramazlara biraz batar!

Nuray Sancar: Dağınıklık yine de ortada

Bülent ‘the özgül ağırlık’ Arınç’ın, Ahmet Türk ve Canan Kaftancıoğlu hakkında söyledikleriyle danışmanlığını yaptığı Cumhurbaşkanlığının politikaları arasındaki çelişkiye bir mana, ‘Acaba yeni bir taktik manevra mı var’ gibi sorulara yanıt verebilmek için kamuoyu kafa patlatırken, ‘Sorun yok, onun şahsi görüşüdür’ diyen resmi şahıs, dağılmış eşyayı bir çırpıda toplamış gibi görünebilir. Ama dağınıklık yine de ortadadır. AKP içindeki kaynamayı ipe sapa gelmez geçici önlemlerle soğutmaya çalışan bir sistemin son çözümü, her biri kendine özgü ağırlık olan bakanların koordinasyonu için WhatsApp grubu kurdurmaksa topla dağıt, dağıt topla işi için kullanılan enerjinin kaynağının da pek verimli olmadığı bellidir.

Nuray Sancar’ın yazısı

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