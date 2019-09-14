Nuray Sancar: Dağınıklık yine de ortada

Bülent ‘the özgül ağırlık’ Arınç’ın, Ahmet Türk ve Canan Kaftancıoğlu hakkında söyledikleriyle danışmanlığını yaptığı Cumhurbaşkanlığının politikaları arasındaki çelişkiye bir mana, ‘Acaba yeni bir taktik manevra mı var’ gibi sorulara yanıt verebilmek için kamuoyu kafa patlatırken, ‘Sorun yok, onun şahsi görüşüdür’ diyen resmi şahıs, dağılmış eşyayı bir çırpıda toplamış gibi görünebilir. Ama dağınıklık yine de ortadadır. AKP içindeki kaynamayı ipe sapa gelmez geçici önlemlerle soğutmaya çalışan bir sistemin son çözümü, her biri kendine özgü ağırlık olan bakanların koordinasyonu için WhatsApp grubu kurdurmaksa topla dağıt, dağıt topla işi için kullanılan enerjinin kaynağının da pek verimli olmadığı bellidir.
SON HABERLER
Diyarbakır’daki saldırıyla ilgili Kulp belediye başkanı da gözaltına alındı
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yedi kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili HDP İlçe Başkanı A.K. ve HDP’li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A’nnı ardından HDP Kulp Belediye Başkanı M.F.T. de gözaltına alındı.
Yeni sezon başlarken; şehir, sanat ve insan
Kısa ya da uzun süreli tatillerden şehre dönüldü. Uzun bir ayrılıktan sonra şehre dönerken, sanatın sarıp sarmalayan sıcaklığına hazır olmak gerek.
Bienalin başlığı ‘Yedinci Kıta’: Reddedip attıklarımızdan oluşan ülkeye ışık tutuyor
16. İstanbul Bienali yarın açılıyor. Ücretsiz olan bienalin üç ayrı ‘adresi’ var: alıyor: Resim ve Heykel Müzesi’nin Tophane’deki yeni binası, Pera Müzesi ve Büyükada. Başlığı ise ‘Yedinci Kıta’.
Yeni Akit yine ‘lider’: 2018’de medyada 6 bin 517 nefret söylemi içeriği saptandı
‘Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi’ araştırması kapsamında, 2018 yılında ulusal, etnik ve dinî grupları hedef alan 4839 köşe yazısı ve haber metni tespit edildi. 205 metinde, birden fazla gruba yönelik farklı kategorilerde nefret söylemi üretildiği için, bu yazılar birden fazla kez incelenmiş oldu ve 5044 yazı saptandı. İncelenen tüm yazılarda 98 farklı grup hakkında 6517 adet nefret söylemi içeriği tespit edildi.
Akşener: Erken seçim beklemiyorum ama taşınabilir bir Türkiye yok
İYİ Parti Genel Başkanı, bugün itibariyle erken seçim beklemediğini dile getirerek, “Ama taşınabilir bir Türkiye de yok” dedi. Akşener partisinin 2023’teki seçimlerde ‘anahtar’ konumunda olacağını ve bu seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazanma şansının olmadığını savundu.