Nuray Sancar: Cesaret ve cüretin sonbaharı bu

Sonbaharı dünyanın dört bir yanından gelen isyan haberleriyle kapatıyoruz. Birbirine benzemeyen ülkelerde halklar, bardağı taşıran damla her ülkede farklı olsa da aynı ortak dert için sokaklara çıktı. Katlanma maliyeti, ağır yoksulluk, açlık, sefalet ve geleceksizliğin derinleşmesiyle birlikte tırmanan neoliberal kapitalizmin kemiğe dayandığı noktada çıkan tepkiler bunlar. Son günlerde, şimdiye kadar muhalefete göz açtırmayan, dünyada en fazla sendikacı ve gazeteci cinayetlerinin yaşandığı Kolombiya da eylemlerle sarsılıyor. Cesaret ve cüretin sonbaharı bu.
SON HABERLER
MHP genel sekreteri: Erken seçime ihtiyaç yok
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Türk milletinin erken seçime ihtiyacı yoktur” dedi.
Fikret Başkaya beraat etti
Akademisyen ve yazar Fikret Başkaya, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.
HDP erken seçim çağrısını yineledi: İktidar azınlığa düştü
HDP Sözcüsü Günay Kubilay, erken seçimin bütün muhalefet için bir fırsat olabileceğini belirterek, “Biz AKP-MHP iktidarının azınlığa düştüğünü ve meşruiyetini yitirdiğini iddia ediyoruz” dedi.
Atatürk Havalimanı’na ‘külliye konsepti’nde millet bahçesi: 2021’de tamamlanacak
Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesi projesinin detayları belli oldu. Projenin 2021 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor.
Büşra Nur Çalar’ın sorunu aslında iktidar
Gelecek dönemde, gerçek bir diyalog için başörtüsüzlerin başörtülülerle empati yapması; başörtülülerin de başörtüsüzleri anlamaya ve tüm kadınların birbirlerine saygı duymayı öğrenmesi şart.