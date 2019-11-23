Diken

Yaramazlara biraz batar!

Nuray Sancar: Cesaret ve cüretin sonbaharı bu

Sonbaharı dünyanın dört bir yanından gelen isyan haberleriyle kapatıyoruz. Birbirine benzemeyen ülkelerde halklar, bardağı taşıran damla her ülkede farklı olsa da aynı ortak dert için sokaklara çıktı. Katlanma maliyeti, ağır yoksulluk, açlık, sefalet ve geleceksizliğin derinleşmesiyle birlikte tırmanan neoliberal kapitalizmin kemiğe dayandığı noktada çıkan tepkiler bunlar. Son günlerde, şimdiye kadar muhalefete göz açtırmayan, dünyada en fazla sendikacı ve gazeteci cinayetlerinin yaşandığı Kolombiya da eylemlerle sarsılıyor. Cesaret ve cüretin sonbaharı bu.

Nuray Sancar’ın yazısı

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