Nuray Sancar: Çaresiz emekçilerin bireysel kumarı

Dip dibe çalışmak zorunda kalan ve ‘mesafelenin’ çağrıları karşısında çaresiz emekçilerin hayatta kalma mücadelesi bireysel bir kumara dönmüş durumdayken sokağa çıkma yasağı istemelerine şaşırmamak gerekir. Bu ülkede, yakın dönemde, en sert önlemlerin darbe ya da OHAL gibi yasakçı sistemlerle alınmasının ötesinde bir tecrübe yok çünkü. Güçlü ve bağımsız bir sendikal örgütlenme, emekçiden yana yasalar, toplusözleşme inisiyatifi gibi geleneksel kozlar çoktan budandığı için patron bir bakan ‘Hastalığa yakalanmamak gibi büyük bir koz var’ elimizde diyebiliyor. Bu aslında sizin için yapacak hiçbir şey yok demektir, ki bu her gün tekrar tekrar tecrübe edilmekte.

Nuray Sancar’ın yazısı