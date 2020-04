Nuray Sancar: Bu sefer olmuyor

Ekonomik kriz, Suriye, Kürt sorunu ve mülteciler konusuna nasıl müdahale ettiyse koronavirüse de aynı muameleyi yapan; cılkı çıkmış ‘ölüm karşısında sıtmaya razı etme’ siyasetinin bir nebze feraset eklenmemiş geleneksel tarzı aynen sürüyor. Kendisini yeniden üretmek için her daim bir düşmana ihtiyaç duyan siyasi iktidar, koronavirüs gibi riskli kısmetten bir Kanal İstanbul, yandaş sermayeye son kalan kaynakları dağıtma, bir de her zaman olduğu gibi milli birlik-seferberlik faydası çıkarmış bulunuyor. 10 Ekim vahşetinden ve darbeden bile çıkarabilen lütuf, milleti can derdine salan virüsten nasıl çıkarılmasın?

Ama bu sefer olmuyor. Virüs emekçiler arasında şu muhafazakar-dindar bu laikçi, bu makbul, bu değil, bu millet, bu zillet diye ayırmadığı için olmuyor. Bıraktığı boşluk, belediyeler ve siyasi partiler tarafından doldurulunca bunu engellemeye kalktığı zaman daha da büyüdüğü için olmuyor. Vatandaş IBAN numarasıyla haraca kesildiği için olmuyor.

Nuray Sancar’ın yazısı