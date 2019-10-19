Nuray Sancar: Bu coğrafyayı rahata kavuşturacak tek şey hesap ve paylaşım alanı olmaktan çıkmasıdır

Suriye oraya çıkan yeni olasılıkların, Ortadoğu ile ilgili hesap yapan güçleri yeniden mevzilenmeye zorladığı, belki uzunca bir süre daha bitişe beş kala halinin yaşanmaya devam edeceği bir coğrafya. Birbirlerinin ayağına basmadan yenişemeyeceklerini bilen güçlerin sona ermesine izin vermediği veya artık bitirmeyi beceremedikleri kaosun faturası başta Suriye halkına sonra da bize kesiliyor. Onların birbirini ittire kaktıra tırmandıkları tanklarla milyonlarca insan yerinden yurdundan edilmiş, ülkenin kaynakları kurutulmuş durumda. Ve bu durum “Salak ÖSO elemanı tanktan düştü” notuyla paylaşılan videodaki gibi komik değil.

Bu coğrafyayı rahata kavuşturacak tek şey onun bir hesap ve paylaşım alanı olmaktan çıkması olacak kuşkusuz.

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Nuray Sancar’ın yazısı