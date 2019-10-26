Nuray Sancar: Birileri bütün dünyanın, diğeri Ortadoğu’nun kimisi de Suriye’nin haritasıyla konuşur

Soçi toplantısının basına açık bölümünde Erdoğan’ın önündeki dosyanın en üstünde duran harita Putin işaret edince sümen altı edildi. Basın aracılığıyla fanilerin görmemesi gereken, ancak temsil ettiği saha hakkında karar vereceklerin ayrıcalığına zimmetli bir harita bu.

Belagatın çatısını haritayla örtme işini Suudi Arabistan’da Trump başlattı. Dünyanın icabına bakma konusunda iş birliği yapacaklarını Sisi ve Kral Selman’la birlikte, kocaman ellerini bir kürenin üzerine kapatarak ilan ettiler. Sonuçta birileri bütün dünyanın, diğeri Ortadoğu’nun kimisi de Suriye’nin haritasıyla konuşur. Yani herkes meşrebine, derdine göre.

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Nuray Sancar’ın yazısı