Nuray Sancar: Binaları ışıklandırmak içerdeki karanlığı daha heybetli gösteriyor

1960 darbesinden sonra, Anayasa ile kurulmuş biri 12 Eylül döneminde diğerleri AKP iktidarları zamanında olmak üzere bileşimi ve görevleri birkaç kez gözden geçirilmiş Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanması kararını tanımayan yerel mahkemenin restiyle spot ışıklarının kendisine çevrildiği bir mahal oldu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin AYM’yle ters düşerek Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına gerek olmadığı kararı alması, ortaya çıkan gürültüye bile isteye kapı açmak anlamına geliyor.

Eski rejim ile yeni rejim arasındaki gerilim zaman zaman yüze vurmuş bir çatışma biçimini alıyor. AYM etrafında süren tartışmaların ve restleşmelerin esasını da bu gerilim oluşturuyor. Yerel Mahkemenin kendi başına, kendi iradesiyle değil komuta kademesine uyarak aldığı hissedilen bu karar, suları epey bulandıracak görünüyor. Binaları ışıklandırmak nedense içerdeki karanlığı daha heybetli gösteriyor.

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Nuray Sancar’ın yazısı