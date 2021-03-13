Nuray Sancar: Biden, Türkiye’nin hareket sınırlarını çoktan belirledi

Mısır’a göz kırpmak İsrail’e de yakınlaşmak demek. Ne var ki yıllarca Rabia işareti yaparak kendisini özdeşleştirdiği Müslüman Kardeşler’den yana mesaj veren, sinyaller yayan şimdi Sisi’li bir Mısır ve etrafındaki çembere dahil olma çabasındaki gücün durumu ‘Çağrılmamış Yakup’unkinden vahim. Şiirdeki, sorana “Kurbağalara bakmaktan geliyorum” diyordu, gerçek hayattakinin böyle bir mazereti de yok. Fevriliği törpülenerek mecburiyetler dayatılan bir yönetimin pazarlık imkanını, manevra alanlarını da daraltan Biden ve başkanlık ettiği emperyalizmin Ortadoğu hamlesi Türkiye’nin hareket sınırlarını çoktan belirledi. Erdoğan yönetimi Akdeniz’de elini kolunu sallayamaz ama New York sokaklarında aşk mesajı taşıyan araçlar dolaşabilir. Kime? Kendi kendine. Bu kadar.

Ah çağrılmayan Yakup! o kadar uzaktan tivit atarak, mesaj yayımlayarak, sembollerle kavga edip jestler yaparak komuta edilen yerin telefonu niye çalsın. Gelmeyen Godot’nun ruhu zaten burada, aramızda. El altında!

Reklam

Nuray Sancar’ın yazısı