Nuray Sancar: Asgari ücrete her şey sığar

Asgari ücrete her şey sığar. Emekçinin kendi gündelik hayatının yeniden üretimini patronlarınkini de geniş çaplı üretmesi koşuluna bağladığı için bu kadar geniştir! Demirören’e devredilen Milli Piyango’nun yüzde 8’lik KDV’nin sıfırlanarak hibe edilmesinden doğan boşluğu, geçilmemiş köprülerin, gidilmedik havaalanlarının teminatını, bakanın Muğla’dan aldığı otelin parasını asgari ücret sırtlanır. Çünkü bu ülkenin çalışan nüfusunun büyük bir çoğunluğu asgari ücretlidir; vergileri o verir, Varlık Fonu’nu o doldurur.
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LGBTİ+ çalışanlar araştırması: Özelde yüzde 14, kamuda yalnızca yüzde 3’ü açık
Türkiye’de Özel Sektör ve Kamu Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu Araştırması sonuçlarına göre özel sektörde çalışan LGBTİ+’ların yüzde 14.8’i işyerlerinde tamamen açık; bu oran kamuda yüzde 3.4’e düşüyor.
ABD’nin Türkiye’ye karşı ‘her an uygulayabileceği’ yaptırımlar neler?
ABD, Rusya’dan aldığı S-400 füzeleri nedeniyle Türkiye’ye kapsamında yaptırım açıklamaya hazırlanırken, söz konusu yaptırımların her an başlatılabileceği bildirildi.
CHP’li vekilden, ‘AKP’nin 18 yılda sattıklarını’ içeren 13 metrelik liste
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, TBMM Genel Kurulu’nda ‘CHP’nin ülkeye kazandırdıkları’ başlıklı 15 metrelik, ‘AKP’nin 18 yılda sattıkları’ başlıklı 13 metrelik iki liste sundu.
Bahçeli: Yargı reformunun önceliği Demirtaş ve Kavala olmalı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörist Demirtaş veya Sorosçu Kavala hakkında karar oluşmalı, hukuken suçlu olup olmadıkları da teyit ve tescil edilmelidir. Yargı reformunun önceliği bu olmalıdır” dedi.
Koca: Ülkemizde Covid-19’a karşı 16 ayrı aşı çalışması yürütülüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aşı çalışmalarında Türkiye’nin ‘birçok gelişmiş ülke gibi kaynaklarını seferber etmiş durumda olduğunu’ ifade etti ve “Bugün ülkemizde Covid-19’a karşı 16 ayrı aşı çalışması yürütülmektedir. Yerli aşı adaylarımız içinde ‘inaktif’, ‘mRNA’, ‘vektör’ ve ‘virüse benzer parçacık’ aşıları bulunuyor” dedi.