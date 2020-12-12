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Yaramazlara biraz batar!

Nuray Sancar: Asgari ücrete her şey sığar

Asgari ücrete her şey sığar. Emekçinin kendi gündelik hayatının yeniden üretimini patronlarınkini de geniş çaplı üretmesi koşuluna bağladığı için bu kadar geniştir! Demirören’e devredilen Milli Piyango’nun yüzde 8’lik KDV’nin sıfırlanarak hibe edilmesinden doğan boşluğu, geçilmemiş köprülerin, gidilmedik havaalanlarının teminatını, bakanın Muğla’dan aldığı otelin parasını asgari ücret sırtlanır. Çünkü bu ülkenin çalışan nüfusunun büyük bir çoğunluğu asgari ücretlidir; vergileri o verir, Varlık Fonu’nu o doldurur.

Nuray Sancar’ın yazısı

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Koca: Ülkemizde Covid-19’a karşı 16 ayrı aşı çalışması yürütülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aşı çalışmalarında Türkiye’nin ‘birçok gelişmiş ülke gibi kaynaklarını seferber etmiş durumda olduğunu’ ifade etti ve “Bugün ülkemizde Covid-19’a karşı 16 ayrı aşı çalışması yürütülmektedir. Yerli aşı adaylarımız içinde ‘inaktif’, ‘mRNA’, ‘vektör’ ve ‘virüse benzer parçacık’ aşıları bulunuyor” dedi.