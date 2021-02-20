Nuray Sancar: ‘Aksini düşünen haindir, teröristtir’ tehditleri de sökmedi

PKK’nin elinde 6 yıldır bir mağarada tutulan 13 yurttaşın ölümüyle sonuçlanan Gara’daki ‘kurtarma operasyonu’nun zamanlaması, yürütme biçimi, piar çalışması beklenen sonucu vermedi. Halbuki bu tür operasyonlardan sonra muhalefet yeniden yapılandırılır, mağdur ama muzaffer tek adamın etrafına dizilmeye çalışılırdı. Ekseninde terör olan milli güvenlik bağlamı bu kez sayısız soru ve itiraz yüzünden o kadar kolay kurulamıyor. ‘Aksini düşünen haindir, teröristtir’ tehditleri de sökmedi. ‘Çarşamba günü müjde geliyor’dan başlayarak ve AKP kongresinde şehit annesine bağlanmak ve operasyon açıklamasını Malatya Valisinin yapmasına kadar o kadar çok rejim kodu bir araya getirilmeye çalışıldı ki ortamda ister istemez bir doz aşımı oldu.

Nuray Sancar’ın yazısı