Nuray Sancar: ‘Aksini düşünen haindir, teröristtir’ tehditleri de sökmedi

PKK’nin elinde 6 yıldır bir mağarada tutulan 13 yurttaşın ölümüyle sonuçlanan Gara’daki ‘kurtarma operasyonu’nun zamanlaması, yürütme biçimi, piar çalışması beklenen sonucu vermedi. Halbuki bu tür operasyonlardan sonra muhalefet yeniden yapılandırılır, mağdur ama muzaffer tek adamın etrafına dizilmeye çalışılırdı. Ekseninde terör olan milli güvenlik bağlamı bu kez sayısız soru ve itiraz yüzünden o kadar kolay kurulamıyor. ‘Aksini düşünen haindir, teröristtir’ tehditleri de sökmedi. ‘Çarşamba günü müjde geliyor’dan başlayarak ve AKP kongresinde şehit annesine bağlanmak ve operasyon açıklamasını Malatya Valisinin yapmasına kadar o kadar çok rejim kodu bir araya getirilmeye çalışıldı ki ortamda ister istemez bir doz aşımı oldu.
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Erdoğan ‘Son defa’ demişti: Kısa çalışma ödeneğinin süresi bir ay daha uzatıldı
Salgın nedeniyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için getirilen ödeneğin süresi 31 Mart’a kadar uzatıldı.
Happy Moon yöneticisi: Kafeler yüzde 10-15 zam yapar, 1 milyon çalışan tehlikede
Yurt genelinde 30’dan fazla şubesi bulunan Happy Moon kafesinin yönetim kurulu başkanı Hüseyin Aymutlu, kafe-restoranların yeniden açıldığında işten çıkarma ve zamların kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Türkiye, F-35’le ilgili haklarını aramak için ABD’li hukuk şirketiyle anlaştı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki SSTEK, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programındaki haklarını korumaya yönelik girişimler için uluslararası hukuk şirketi Arnold&Porter ile anlaşma imzaladı.
Restoranlarda HES kodu ve PCR testi istenebilir, süre kısıtlaması konabilir
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, normalleşme sürecinde açılması beklenen restoran ve kafelerde içeriye girişte HES kodu, çalışanlardan PCR testi istenebileceğini, süre kısıtlaması uygulanabileceğini söyledi.
Karlov suikastı: Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verildi
Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Fethullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.