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Yaramazlara biraz batar!

Nuray Sancar: 12 Eylül; fikri daima iktidar

Kenan Evren darbe sabahı, yönetime el koyma lüzumunu, ordu tarafından defalarca uyarılmalarına karşın yanıt alamadıkları ‘yasama, yürütme organlarıyla diğer anayasal kuruluşları’ suçlayarak izah etti. Bunlar ‘Devletin ve milletin bekasını tehdit eder boyutlara ulaşmış olan ekonomik sosyal sorunlar karşısında önlem almamakta’ direnmişlerdi. (…)

40 yıl sonra 12 Eylül’den hâlâ konuşmak zorunda kalıyorsak bu, cuntanın zaman içinde dönüştürülmüş ve abat olmuş kalıntılarıyla yaşıyor ve bugünün BingBang’inin o tarih olduğundan emin olmamızdan kaynaklanıyor. 12 Eylül cuntacılarının anayasal kurumların kesintiye uğratılmasını olanaklı kılan anayasası nihai sonuçlarını bunca yıl sonra veriyor. 12 Eylül’ün kendisi yoktur ama fikri iktidardadır.

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Nuray Sancar’ın yazısı

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