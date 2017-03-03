Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
           

Nuray Mert: Kurulacak düzene itiraz edenler son ‘zafer’in ‘kılıç artığı’ muamelesi görecek

 

Ne yazık ki, bu ülkede ‘siyaset’ten anlaşılan, açık, samimi ve ilkeler üzerine kurulu tartışma ve uzlaşmalar üzerinden ‘sürdürülebilir’ bir denge bulmak, toplumsal barışı bu denge üzerinden güçlendirmek ‘mahareti’ değil.  Tam tersine, ‘Ali’nin Külahını Veli’ye, Veli’nin külahını Ali’ye’ ‘becerisi’ ile ‘günükurtarmak’.

O nedenle, bir türlü sorunlar çözülemiyor, büyüyor; o nedenle özgürlüklerden korkup, ‘zapturapt’tan medet umuluyor; o nedenle siyaset barış değil, hep husumetten besleniyor.

Referandum süreci artık bu çerçeveyi de aştı, baskı, sindirme, husumet, karalama, iktidar çevresinin gittikçe ucuzlayan popülist kampanyası iyice ayyuka çıktı. Bu süreçten çıkacak ‘evet’, toplumsal barış, uzlaşma, hak ve özgürlük adına ne kaldıysa, onları da silip süpürecek; kurulacak düzene, itiraz edenler, razı olmayanlar ve hatta gönüllü nefer yazılmayanlar, en iyi ihtimalle, son ‘zafer’in ‘kılıç artığı’ muamelesi görecek. Türk veya Kürt hiç kimsenin bundan kuşkusu olmasın.

Nuray Mert’in yazısı

SON HABERLER

Bozdağ ağır konuştu: Almanya PKK, FETÖ ve DHKP-C’nin sığınağı oldu

  Almanya’yla gerilim yükseliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “PKK, FETÖ, DHKP-C üyeleri, Türkiye’nin aleyhine suç işleyen kim varsa Almanya bugün onların sığınağı olmuştur. Darbeyi yapanlar, Türkiye’nin aleyhine suç işleyen herkes oraya kaçıyor” dedi. Bozdağ’dan önce de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘güçlü bir Türkiye’yi istemeyen Almanya’nın ‘Hayır’ için çalıştığını savunmuştu. Bozdağ, Almanya’da katılacağı programın iptal edilmesini de, […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...