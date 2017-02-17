Nuray Mert: İslamcılar günün sonunda, İslam dünyasının en yüz karası rejimleri ile kol kola gidiyor

İsrail’in başındaki en feci hükümetlerden biri olan mevcut Netanyahu hükümetinin son yerleşimci kararına da, Gazze’ye füze saldırısına da gık demiyor. Bırakın İslamcı basını, o esnada İsrail ziyaretinde olan Kültür ve Turizm Bakanı, o konulara hiç girmiyor, bu yaz İsrail’den gelecek turistlerin müjdesini veriyor. Trump’ı barış adamı ilan eden gazete, dün TİKA’nın Gazze temsilcisinin İsrail güvenlik birimleri tarafından gözaltına alınması haberini pul büyüklüğünde bir haberle geçiştirdi. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da, olayı “Hoş bir şey değil… ama biz bu hadiseleri öfkeyle değil, sabırla ve akılla yönetmeye çalışıyoruz” şeklinde karşılamış. Keşke, şu öfke kontrolünü, şu sabır ve aklı bir de ülke içinde yaşayanlara karşı gösterseler, ama tabii mesele sabır, akıl değil, hesap kitap meselesi.

Malum, ülkeler, yönetimler çıkarlarına göre hareket ediyor da, en göze batanı, bir ideolojinin savrulduğu ilkesizlik çıkmazının vardığı nokta. İslamcıların günün sonunda, ABD destekli Ortadoğu planlarına, işlerine gelince gönüllü yazılıp, İslam dünyasının en yüz karası rejimleri ile kol kola gitmesi.

Nuray Mert’in yazısı