Nuray Mert: HDP’nin ufku dar sol ile ittifakı başka, başkanlık sistemine karşı duruş başka

(…) mesele, HDP’nin bir yandan, demokratik siyaset anlayışına uzak sol gruplar, diğer yandan Beyaz Türk sol liberalleri ile, ufuksuz, savruk ittifakı idi.

Ancak, mesele, ‘HDP’nin, sol ile ittifak yüzünden başkanlık sistemi pazarlığından uzaklaşması’ olarak resmedildiği ölçüde, şimdilerde Kürt çevrelerini yeniden başkanlık pazarlığına ısındırılmaya çalışmak şeklinde devreye giriyor.

Oysa, siyaset ufku dar ve/veya toplumsal karşılığı olmayan sol ile ittifak başka, adı her gün değişen başkanlık sistemine demokratik karşı duruş başka mesele idi, halen de öyle.

Yine de, belli ki, ‘Seni başkan yaptırmayacağız dediniz, başımıza neler geldi, yeniden o kapıyı açarsanız, işler düzelecek’, ‘bakmayın AK Parti ile MHP ile ittifakına, başkanlık referandumdan geçerse, yeniden müzakere siyasetine dönülecek’ söylemlerinin önü açılmış vaziyette.

Nuray Mert’in yazısı